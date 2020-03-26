На кадрах с места ЧП видно, ч то огнем охвачено несколько этажей.

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Экстренные службы прибыли на улицу Доменщиков в городе Магнитогорск в Челябинской области. 

На кадрах с места ЧП видно, что огнем охвачены несколько этажей жилого дома. В региональном МЧС сообщили, что по предварительной версии произошел хлопок бытового газа.

Обстоятельства уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

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