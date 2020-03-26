Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске под Челябинском. На месте продолжается разбор завалов спасателями.

Об этом заявили в региональном МЧС.

Еще два человека обратились за помощью к медикам с жалобами на отравление продуктами горения.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ЧП произошло в пятиэтажном доме на улице Доменщиков. Пожар охватил четыре квартиры на двух этажах.