Бритни Спирс заявила, что побила рекорд Усейна Болта

Певица заявила, что пробежала стометровку за пять секунд.

Фото: Instagram @britneyspears

Американская поп-певица Бритни Спирс похвасталась, что смогла пробежать стометровку за пять секунд. В доказательство к своему заявлению она выложила в Instagram скрин экрана с секундомером.

«Пробежала мои первые 5!!! Преодолеть страх перед тем как начать —это ключ… Как только я сделала это, я вдарила 5!!!!! Обычно я бегу 6 или 7… моя первая попытка была 9… и теперь я сделала это! 100 метров», — написала Бритни.

Instagram @britneyspears

Фолловеры усомнились в том, что певица действительно преодолела 100 метров за такое короткое время. Общеизвестно, что рекорд был поставлен в 2009 году ямайским бегуном Усейном Болтом. Он пробежал это расстояние за 9,58 секунды.

«Я в замешательстве! 100 метров? Ты имеешь в виду 50 метров? Или 40 ярдов? Что-то не складывается», — писали поклонники.

Некоторые шутили на тему того, как жаль, ведь летнюю Олимпиаду отменили из-за коронавируса. Через некоторое время звезда подумала и удалила свой пост.

Ранее 5-tv.ru писал, что 90-летний тольяттинец стал рекордсменом ЧР по легкой атлетике.

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