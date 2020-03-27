Как выполняются нацпроекты в регионах Северо-Запада РФ обсудили в Петербурге
Заседание провел полпред президента Александр Гуцан.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government, 5-tv.ru
Динамику и показатели выполнения нацпроектов в регионах Северо-Запада России обсудили в Петербурге. Заседание провел полномочный представитель президента России в федеральном округе Александр Гуцан. Он отметил, что в этом году президент усилил требования к регионам. Основные из них — снижение бедности, увеличение доходов, улучшение качества жизни. В Северо-Западном федеральном округе по мнению полпреда выполнение нацпроектов уже можно назвать ощутимым.
«Численность населения увеличилась на 10,5 тысяч человек, свыше 160 тысяч семей с детьми получили поддержку государства в рамках демографического пакета. Введены в эксплуатацию новые детские сады и школы. Обустроены общественные пространства, выполнен план по расселению из аварийного жилья», — сказал полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан.
Также во время встречи полномочный представитель президента объявил о создании в Северо-Западном федеральном округе Координационного штаба по борьбе с коронавирусом. Его основная задача это выработка предложений по недопущению распространения COVID-19. По словам Александра Гуцана анализ на инфекцию в округе сдали 25 тысяч человек.
Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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