Агата Муцениеце рассказала, какая фамилия у нее будет после развода с Прилучным
Актриса в замужестве носила фамилию мужа. Собственную она использует как творческий псевдоним.
Фото: Instagram @agataagata
Актриса Агата Муцениеце заявила, что после оформления развода с Павлом Прилучным оставит себе его фамилию. Об этом она рассказала в эфире шоу Ивана Урганта.
«Я фамилию оставлю. А что? Все эти документы менять, это геморрой», — сказала актриса.
Речь о таких формальностях зашла, когда ведущий задал ей вопрос по поводу ее влога. Известно, что Агата ведет свой канал «Прилучные будни», в котором рассказывает о жизни своей семьи. Сначала после решения разойтись с мужем она ничего не меняла, потом попробовала его переименовать в «Будни разведенки», но засомневалась.
Ургант в начале передачи заверял Агату, что смотрит ее влог, но потом прокололся. Актриса поймала его на вранье, но он начал отпираться.
«Я никогда не вру!», — заявил Ургант.
«Мой муж тоже всегда так говорил», — парировала Агата, чем вызвала восхищение ведущего и зала.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе в конце февраля. Пара долго пыталась наладить отношения, но в итоге пришла к решению расстаться. Как писал 5-tv.ru недавно актриса раскрыла причину развода с любимым.
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