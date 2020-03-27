Агата Муцениеце рассказала, какая фамилия у нее будет после развода с Прилучным

Актриса в замужестве носила фамилию мужа. Собственную она использует как творческий псевдоним.

Фото: Instagram @agataagata

Актриса Агата Муцениеце заявила, что после оформления развода с Павлом Прилучным оставит себе его фамилию. Об этом она рассказала в эфире шоу Ивана Урганта.

«Я фамилию оставлю. А что? Все эти документы менять, это геморрой», — сказала актриса.

Речь о таких формальностях зашла, когда ведущий задал ей вопрос по поводу ее влога. Известно, что Агата ведет свой канал «Прилучные будни», в котором рассказывает о жизни своей семьи. Сначала после решения разойтись с мужем она ничего не меняла, потом попробовала его переименовать в «Будни разведенки», но засомневалась.

Ургант в начале передачи заверял Агату, что смотрит ее влог, но потом прокололся. Актриса поймала его на вранье, но он начал отпираться.

«Я никогда не вру!», — заявил Ургант.

«Мой муж тоже всегда так говорил», — парировала Агата, чем вызвала восхищение ведущего и зала.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе в конце февраля. Пара долго пыталась наладить отношения, но в итоге пришла к решению расстаться. Как писал 5-tv.ru недавно актриса раскрыла причину развода с любимым.

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