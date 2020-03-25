«Не вижу больше смысла»: Муцениеце раскрыла причины развода с Прилучным

Расставание Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным произошло по вине актера. Об этом артистка рассказала для YouTube-канала PeopleTalk TV.

«Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше — для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык», — отметила Муцениеце.

По словам актрисы, супруги приняли решение разойтись мирно, пока им еще удается сохранять нормальные отношения. Они решили остаться прилежными родителями для совместных детей — четырехлетней Мии и семилетнего Тимофея. Им пока не сказали о разводе, и возможно, в ближайшее время это не потребуется. Сейчас Агата занимается оформлением расторжения брака.

На вопрос ведущей, обращались ли актеры к психологу, Муцениеце ответила, что муж не любит этих специалистов.

«И вообще, мы дошли до того момента, когда я считаю, что если кому-то нужно идти к психологу, то это ему. И пускай он сам разберется в этом всем, что он накатовасил, и дальше я уже буду с ним разговаривать. Я уже не хочу спасать этот брак, не вижу больше смысла», — высказалась артистка.

Что именно сделал Прилучный, она не озвучила. Потому что признание может оказаться нелицеприятным.

«Я хочу, чтобы дети никогда не читали про него ничего плохого, что могло бы осквернить его репутацию», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце запустила челлендж в сети после разрыва с Прилучным.