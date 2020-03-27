Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко удивил фанатов необычным заявлением. В Instagram спортсмен опубликовал фотографию, на которой позирует с обнаженным торсом, демонстрируя мускулистые руки и идеальный пресс. Снимок звезда сопроводил неожиданным признанием.

«Я в поисках невесты для создания семьи! Мое сердце никем не занято!» — написал знаменитость.

Instagram @alexemelyanenko

Поклонники Александра Емельяненко тут же начали раздавать кумиру советы и рекомендации на тему того, где можно познакомиться с будущей невестой. Очевидно фанаты спортсмена серьезно отнеслись к его заявлению и заранее обрадовались возможным изменениям в личной жизни звезды.

«Надо на сайт знакомств подать анкету!»

«Tinder!»

«На „Холостяк“ надо!»

«Парень на выданье», — высказались фолловеры.

Правда, один из подписчиков напомнил — в недавнем видео боец уже говорил, что у него «появилась девушка». Однако Емельяненко уверил аудиторию в том, что это были всего лишь слова.

«Для ролика нужно было что-то сказать, вот и ляпнул», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко.