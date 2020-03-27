Парень на выданье: Емельяненко объявил кастинг на роль его невесты
Бойцу посоветовали искать любовь на шоу «Холостяк» или в Tinder.
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Фото, видео: Instagram @alexemelyanenko
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко удивил фанатов необычным заявлением. В Instagram спортсмен опубликовал фотографию, на которой позирует с обнаженным торсом, демонстрируя мускулистые руки и идеальный пресс. Снимок звезда сопроводил неожиданным признанием.
«Я в поисках невесты для создания семьи! Мое сердце никем не занято!» — написал знаменитость.
Поклонники Александра Емельяненко тут же начали раздавать кумиру советы и рекомендации на тему того, где можно познакомиться с будущей невестой. Очевидно фанаты спортсмена серьезно отнеслись к его заявлению и заранее обрадовались возможным изменениям в личной жизни звезды.
«Надо на сайт знакомств подать анкету!»
«Tinder!»
«На „Холостяк“ надо!»
«Парень на выданье», — высказались фолловеры.
Правда, один из подписчиков напомнил — в недавнем видео боец уже говорил, что у него «появилась девушка». Однако Емельяненко уверил аудиторию в том, что это были всего лишь слова.
«Для ролика нужно было что-то сказать, вот и ляпнул», — заявил он.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко.
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