Новая композиция Believe It стала первой выпущенной записью Рианны за четыре года. Фрагмент новинки звезда выложила на своей странице в Instagram.

Рианна составила дуэт с канадским рэпером Джароном Энтони Братвейтом, известном как PartyNextDoor. В мелодичном треке исполнители спели о преданности в отношениях и важности взаимного доверия. Трек вошел в студийный альбом рэпера Partymobile. Помимо Believe It Рианна участвовала в записи еще одной песни для этой пластинки вместе с рэпером Дрейком — Loyal.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Believe it! @partynextdoor album live!!! Публикация от badgalriri (@badgalriri) 26 Мар 2020 в 9:13 PDT

«Большое спасибо, сестренка», — поблагодарил певицу PartyNextDoor под ее постом за совместную работу.

Помимо рэпера публикацию прокомментировали еще 40 тысяч подписчиков артистки. За семь часов пост собрал 3,2 миллиона «лайков».

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«Коронавирус работает, но Рианна работает интенсивнее!»

«Меня переполняют эмоции! Используйте этот карантин для творчества по-максимуму!»

«Твой голос звучит все так же хорошо. Очень ждем твою музыку», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рианна порадовала поклонников пикантными фото.