Певица составила дуэт с канадским рэпером PartyNextDoor.

Фото: Instagram @badgalriri

Новая композиция Believe It стала первой выпущенной записью Рианны за четыре года. Фрагмент новинки звезда выложила на своей странице в Instagram.

Рианна составила дуэт с канадским рэпером Джароном Энтони Братвейтом, известном как PartyNextDoor. В мелодичном треке исполнители спели о преданности в отношениях и важности взаимного доверия. Трек вошел в студийный альбом рэпера Partymobile. Помимо Believe It Рианна участвовала в записи еще одной песни для этой пластинки вместе с рэпером Дрейком — Loyal.

 
 
 
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Believe it! @partynextdoor album live!!!

Публикация от  badgalriri (@badgalriri)

«Большое спасибо, сестренка», — поблагодарил певицу PartyNextDoor под ее постом за совместную работу.

Помимо рэпера публикацию прокомментировали еще 40 тысяч подписчиков артистки. За семь часов пост собрал 3,2 миллиона «лайков».

«Мы скучали по тебе!»

«Коронавирус работает, но Рианна работает интенсивнее!»

«Меня переполняют эмоции! Используйте этот карантин для творчества по-максимуму!»

«Твой голос звучит все так же хорошо. Очень ждем твою музыку», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рианна порадовала поклонников пикантными фото.

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