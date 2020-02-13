31-летняя певица Рианна выложила в сеть снимки с пикантной фотосессии для рекламной кампании собственного бельевого бренда Savage x Fenty. Съемку приурочили ко Дню святого Валентина — празднику всех влюбленных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 31 Янв 2020 в 6:30 PST

На кадрах — звезда поп-сцены, позирующая в различных кружевных комплектах с подвязками. Прекрасные формы артистки прикрывает лишь нежно-розовый фатин. Несмотря на то, что поклонники Рианны давно привыкли к ее откровенным снимкам, они снова и снова приходят в восторг от свежих фото.

«Я — твой!»

«Ты — наша королева!» — пишут в комментариях восхищенные фанаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 12 Фев 2020 в 2:52 PST

Есть вероятность, что праздник певица отметит не одна. Как сообщает Spletnik.ru, спустя несколько месяцев после расставания с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем Рианна все чаще появляется на публике с рэпером A$AP Rocky. Однако звездная пара пока не подтвердила слухи о романе.

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