«Ты — наша королева!»: Рианна порадовала поклонников пикантными фото
Певица снялась в рекламной кампании собственного бельевого бренда Savage x Fenty, приуроченной ко Дню святого Валентина.
Фото: Instagram @badgalriri
31-летняя певица Рианна выложила в сеть снимки с пикантной фотосессии для рекламной кампании собственного бельевого бренда Savage x Fenty. Съемку приурочили ко Дню святого Валентина — празднику всех влюбленных.
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На кадрах — звезда поп-сцены, позирующая в различных кружевных комплектах с подвязками. Прекрасные формы артистки прикрывает лишь нежно-розовый фатин. Несмотря на то, что поклонники Рианны давно привыкли к ее откровенным снимкам, они снова и снова приходят в восторг от свежих фото.
«Я — твой!»
«Ты — наша королева!» — пишут в комментариях восхищенные фанаты.
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Есть вероятность, что праздник певица отметит не одна. Как сообщает Spletnik.ru, спустя несколько месяцев после расставания с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем Рианна все чаще появляется на публике с рэпером A$AP Rocky. Однако звездная пара пока не подтвердила слухи о романе.
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