В «Одноклассниках» появилась афиша онлайн-событий на каждый день

Таким образом соцсеть поддерживает пользователей, находящихся дома в период карантина.

Фото: OK.ru

«Одноклассники» запустили афишу онлайн-событий на каждый день. В приложении «Дома — это ОК» собраны анонсы концертов и виртуальных экскурсий, подборки популярных игр и другой контент, который скрасит досуг пользователей, соблюдающих режим самоизоляции или карантина.

OK.ru

Афиша составляется отдельно на каждый день. Например, 27 марта пользователей ждет онлайн-концерт Полины Гагариной и Мити Фомина, виртуальная экскурсия по Михайловскому замку, лекция на тему «Александр III и изобразительное искусство» и другие интересные события. Кроме того, в приложении «Дома — это ОК» можно найти ссылки на официальные ресурсы, содержащие актуальную информацию о ситуации с распространением коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказал кампании #ИграемДома, нацеленной на геймеров.

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