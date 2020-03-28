Возлюбленная Джейсона Стетхема призналась, что толстеет на карантине
Рози Хантингтон-Уайтли поделилась в сети, как проводит время в изоляции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dave Starbuck
Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, как проводит время на карантине вместе с возлюбленным Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком на своем сайте Rose Inc. Звезда призналась, что дома она много готовит и балует родных различными блюдами.
«Я готовлю по моей любимой кулинарной книге — „Пять ингредиентов“ Джейми Оливера. Мне она нравится, во-первых, тем, что для нее действительно нужно мало ингредиентов, а это означает, что можно реже ходить в магазин и не подвергать себя в лишний раз опасности заражения. К тому же, все рецепты очень простые и „быстрые“», —сказала Рози.
Избранница известного актера поведала, что готовит еду, которая помогает снять стресс во время сидения на карантине — жареных цыплят и картошку, а также разную пасту с соусами.
«Я уверена, что выйду с карантина на несколько килограммов больше!» — посетовала модель.
Также знаменитость рассказала, что ей пришлось отказаться от обычного ежедневного режима тренировок, позволяющего ей сохранять безупречную фигуру. Модель решила переоборудовать гараж под домашний спортзал. А вместо штанги и гири, Рози в шутку отметила, что хочет использовать своего маленького сына Джека.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что невеста Джейсона Стетхема рассказала, как почувствовала себя униженной.
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