Возлюбленная Джейсона Стетхема призналась, что толстеет на карантине

Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, как проводит время на карантине вместе с возлюбленным Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком на своем сайте Rose Inc. Звезда призналась, что дома она много готовит и балует родных различными блюдами.

«Я готовлю по моей любимой кулинарной книге — „Пять ингредиентов“ Джейми Оливера. Мне она нравится, во-первых, тем, что для нее действительно нужно мало ингредиентов, а это означает, что можно реже ходить в магазин и не подвергать себя в лишний раз опасности заражения. К тому же, все рецепты очень простые и „быстрые“», —сказала Рози.

Избранница известного актера поведала, что готовит еду, которая помогает снять стресс во время сидения на карантине — жареных цыплят и картошку, а также разную пасту с соусами.

«Я уверена, что выйду с карантина на несколько килограммов больше!» — посетовала модель.

Также знаменитость рассказала, что ей пришлось отказаться от обычного ежедневного режима тренировок, позволяющего ей сохранять безупречную фигуру. Модель решила переоборудовать гараж под домашний спортзал. А вместо штанги и гири, Рози в шутку отметила, что хочет использовать своего маленького сына Джека.

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