Лайнер приземлился в «Шереметьево» после срабатывания датчика об отказе двигателя

Самолет Boeing 737-800 благополучно приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», пишет ТАСС. Ранее появилась информация, что на воздушном судне сработал датчик об отказе левого двигателя, и командир самолета принял решение об экстренной посадке.

На борту воздушного судна находился 161 человек, в том числе 154 пассажира и семь членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет, летящий из Сочи, готовится к экстренной посадке в Москве.