Лайнер приземлился в «Шереметьево» после срабатывания датчика об отказе двигателя
| Нюра Незванова Происшествия 149
На борту самолета, летевшего из Сочи, было 154 пассажира и семь членов экипажа.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Самолет Boeing 737-800 благополучно приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», пишет ТАСС. Ранее появилась информация, что на воздушном судне сработал датчик об отказе левого двигателя, и командир самолета принял решение об экстренной посадке.
На борту воздушного судна находился 161 человек, в том числе 154 пассажира и семь членов экипажа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет, летящий из Сочи, готовится к экстренной посадке в Москве.
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