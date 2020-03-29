Самолет, летящий из Сочи, готовится к экстренной посадке в Москве

Самолет Boeing 737-800 готовится к экстренной посадке в московском аэропорту «Шереметьево». Лайнер следует из Сочи. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы, у воздушного судна сработал датчик об отказе левого двигателя.

Командир судна на подлете к столице доложил о неисправности, и принял решение об экстренной посадке.

На борту воздушного судна находится 161 человек, в том числе 154 пассажира и семь членов экипажа.

Примерное время посадки — 23.50 по московскому времени.

Информация уточняется.