Самолет, летящий из Сочи, готовится к экстренной посадке в Москве

Сообщается, что у лайнера сработал датчик об отказе двигателя.

Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Minich

Самолет Boeing 737-800 готовится к экстренной посадке в московском аэропорту «Шереметьево». Лайнер следует из Сочи. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы, у воздушного судна сработал датчик об отказе левого двигателя.

Командир судна на подлете к столице доложил о неисправности, и принял решение об экстренной посадке.

На борту воздушного судна находится 161 человек, в том числе 154 пассажира и семь членов экипажа.

Примерное время посадки — 23.50 по московскому времени.

Информация уточняется.

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