Самолет, летящий из Сочи, готовится к экстренной посадке в Москве
| Нюра Незванова Происшествия 433
Сообщается, что у лайнера сработал датчик об отказе двигателя.
Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Minich
Самолет Boeing 737-800 готовится к экстренной посадке в московском аэропорту «Шереметьево». Лайнер следует из Сочи. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы, у воздушного судна сработал датчик об отказе левого двигателя.
Командир судна на подлете к столице доложил о неисправности, и принял решение об экстренной посадке.
На борту воздушного судна находится 161 человек, в том числе 154 пассажира и семь членов экипажа.
Примерное время посадки — 23.50 по московскому времени.
Информация уточняется.
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