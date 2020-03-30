Любимому фильму «Белое солнце пустыни» исполнилось 50 лет
Зрители могли не увидеть картину, если бы за советский боевик не вступился Леонид Брежнев.
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Фото, видео: Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни" 1969; 5-tv.ru
Исполняется 50 лет со дня выхода на широкий экран фильма «Белое солнце пустыни».
Путь этой картины к зрителям был не прост. Менялись сценаристы, цензура беспощадно правила текст. Первоначально на роль красноармейца Сухова был утвержден Георгий Юматов. Анатолий Кузнецов на пробах режиссеру не понравился. Полной неожиданностью стало приглашение на роль Петрухи Николая Годовикова, который был не актером, а слесарем на заводе.
Когда фильм был снят, его чуть не отправили на полку. Но о новом советском боевике узнал Леонид Брежнев. Посмотрев кино, генсек пришел в восторг. Это и определило судьбу фильма. Его посмотрели сотни миллионов зрителей.
Главным героям установлены несколько памятников в России и ближнем зарубежье. И перед каждым стартом наши космонавты обязательно смотрят именно «Белое солнце пустыни».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти Николая Годовикова.
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