Стартовую платформу проекта «Морской старт» доставило в Приморье из США гонконгское транспортное судно.

Второй космодром появился на Дальнем Востоке

Фото: Wikimedia

Второй космодром появился на Дальнем Востоке России. Стартовую платформу Odyssey проекта космодрома «Морской старт» доставило из США в Приморье гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua.

«Судно прибыло на рейд, часа через два начнем его оформление», — передает РИА Новости слова источника в морском терминале порта Славянка.

Уточняется, что гонконгское судно покинуло американский порт Long Beach 2 марта. Прежде оттуда же в Приморье прибыло командное судно, с которого осуществляется управление космодромом и подготовка к пуску.

В скором времени стартовую платформу Odyssey доставят на Славянский судоремонтный завод. Планируется, что там ее частично подремонтируют и подготовят к дальнейшей эксплуатации. Тем временем «Роскосмос» должен закончить разработку новой ракеты для проекта — «Союз-5». Она призвана заменить российско-украинский «Зенит».

Все имущество в рамках проекта «Морской старт» принадлежит группе компаний S7. Этот плавучий космодром законсервирован с 2014 года — тогда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя «Зенит». Пуски прекратились на фоне обострения отношений между Москвой и Киевом.

Как сообщал 5-tv.ru, Госдепартамент США разрешил перебазировать «Морской старт» в Россию в декабре 2019 года.

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