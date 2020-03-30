«Ей по кайфу?» — жена внука Пугачевой ухаживает за домашним питомцем
Видеороликом поделился внук знаменитой бабушки Никита Пресняков в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @npresnyakov, @alenaakrasnova
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков поделился трогательным видео в сторис на своей странице в Instagram. Музыкант запечатлел, как его жена Алена Краснова моет собаку в ванной.
Никита, отметив грустный вид домашнего питомца, предположил, что она страдает от водной процедуры. Однако супруга опровергла эту информацию.
«Ей нравится, она любит это», — сказала Алена.
На следующем видео собачка уже наслаждалась сушкой феном. Также Алена старательно вычесала ей шерсть.
«Она как в спа-салоне. Ей по кайфу?» — поинтересовался Никита.
«Да», — заявила возлюбленная.
Никита Пресняков и Алена Краснова уехали на карантин на бывшую дачу Аллы Пугачевой на Истре. Об этом говорят публикации, которыми семейная пара регулярно делится в социальной сети.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена внука Пугачевой с полуобнаженной грудью развлекается на карантине.
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