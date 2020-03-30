Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков поделился трогательным видео в сторис на своей странице в Instagram. Музыкант запечатлел, как его жена Алена Краснова моет собаку в ванной.

Никита, отметив грустный вид домашнего питомца, предположил, что она страдает от водной процедуры. Однако супруга опровергла эту информацию.

«Ей нравится, она любит это», — сказала Алена.

Instagram @npresnyakov

На следующем видео собачка уже наслаждалась сушкой феном. Также Алена старательно вычесала ей шерсть.

«Она как в спа-салоне. Ей по кайфу?» — поинтересовался Никита.

«Да», — заявила возлюбленная.

Никита Пресняков и Алена Краснова уехали на карантин на бывшую дачу Аллы Пугачевой на Истре. Об этом говорят публикации, которыми семейная пара регулярно делится в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена внука Пугачевой с полуобнаженной грудью развлекается на карантине.