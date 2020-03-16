Жена внука Пугачевой с полуобнаженной грудью развлекается на карантине

Жена внука Аллы Пугачевой Алена Краснова рассказала, как весело проводит время, закрывшись от внешнего мира на карантин. С веселой компанией семья Никиты Преснякова обосновалась на бывшей даче Примадонны. Алена с подругами устроила там фотосессию в стиле ретро, а результатами поделилась в Instagram.

«Мы на карантине время зря не теряем. На даче полно классного реквизита 90-х за 10 минут получилась целая серия снимков», — написала модель, попросив подписчиков оценить, какая из шести фотографий лучше.

Сам процесс съемок девушка продемонстрировала на видео в сторис. Алена позирует на фоне целой стены из видеокассет со старым проводным телефоном в руках и с банданой на голове. На нескольких снимках она одета в кожаный топ, на других — позирует топлес, накинув кожаную куртку на голое тело.

Instagram @alenaakrasnova

«Круто очень!»

«Бежевая водолазка просто огонь!»

«Клевая!» — комментируют снимки пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник устроили муж и друзья Алене Красновой на 23-й день рождения, который она отмечала 8 марта.