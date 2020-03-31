Вариант поправок в закон о виноградарстве и виноделии внесен на рассмотрение в Госдуму. Инициаторами документа выступили парламентарии Алексей Гордеев и Владимир Кашин, возглавляющий комитет по аграрным вопросам, пишут «Известия».

«Законопроектом предлагается установить, что положения закона не применяются к обороту винодельческой продукции, выпущенной до вступления закона в силу, а для виноматериалов, находящихся на выдержке, — предусмотреть бессрочный срок хранения для их дальнейшего использования для производства продукции, которая может быть реализована по правилам, действовавшим до вступления закона в силу», — говорится в пояснительной записке.

Также предлагается установить, что винодельческая продукция, находящаяся на территории производителя, подлежит однократной инвентаризации с участием представителей уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Также в документе оговаривается, что обогащение вина концентрированным виноградным суслом предлагается разрешить только в неурожайные годы с соответствующего одобрения органа власти.

В законопроекте уточняется терминология, скорректирован реестр виноградных насаждений, сроки сдачи деклараций об урожае.

При этом отсутствует предложение о переходном периоде сроком на три года для производства вина из импортных материалов, содержащееся в другом проекте поправок, внесенном в Госдуму 6 марта.

Закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» был принят Госдумой 18 декабря и подписан президентом Владимиром Путиным 27 декабря. Вступить в силу он должен с 26 июня 2020 года.

Документ имеет важнейшее значение для развития винодельческой отрасли в России. В нем одновременно учтены интересы и отечественных производителей, и потребителей. В целях поддержки российских изготовителей закон устанавливает, что «Вино России» — термин, появившийся вместе с законом, — должно быть на 100% произведено из винограда, выращенного на территории нашей страны. В то же время, для защиты покупателей от некачественных напитков и подделок вводятся нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и контрфактной — производство и оборот таких алкогольных напитков строго запрещен.

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