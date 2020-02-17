«Массандра» взяла рекордные 12 медалей на крупнейшей выставке Восточной Европы
Крымские вина отметили среди более чем 2600 компаний, участвующих в «Продэкспо-2020».
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Фото, видео: РИА Новости / Константин Михальчевский; Instagram @gup.rk.massandra
Крымский винный завод «Массандра» завоевал 12 призовых мест на международной выставке «Продэкспо-2020». Это рекордное количество медалей за все годы, которые предприятие участвует в мероприятии.
При этом больше половины из полученных наград — за первое место. Золото «Массандра» взяла в девяти категориях. Лучшими на дегустационном конкурсе стали «Лакрима Кристи», «Херес Массандра» и «Кефесия». «Розе» и «Портвейн красный Южнобережный» стали лучшими в конкурсе «Винный гид Продэкспо».
Четыре из первых мест «Массандра» получила за свои продукты в конкурсе «Лучший продукт — 2020». Лидерами стали «Кагор Южнобережный», «Лакрима Кристи», «Сары Пандас» и розовый «Мускат позднего сбора».
Серебро винный завод получил за «Мадеру Крымскую» и «Токай Южнобережный» в категории «Винный гид Проэкспо». В этой же категории «Массандре» присудили одну бронзовую медаль — за авторский «Конкур».
Большой интерес крымские вина вызвали не только у жюри и посетителей, но и у других участников выставки. Так, участница из Португалии, винодел в пятом поколении и владелица 300-летней винодельни высоко оценила портвейны «Массандры». Особенно ей понравились белые — «Портвейн белый Сурож», «Портвейн белый Крымский», «Портвейн белый Южнобережный».
«Продэкспо» — крупнейшая продовольственная выставка в России и Восточной Европе. В этом году за медали боролась 2621 компания из 70 стран, говорится на официальном сайте завода.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что вино на «Массандре» начали транспортировать и упаковывать роботы из Перми.
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