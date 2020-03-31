«Надо пельмешками покормить»: поклонники Марии Лиман поразились ее худобе

26-летняя девушка продемонстрировала красное нижнее белье на эротической фотосессии.

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Фото, видео: Instagram @liman_maria

Звезда Playboy Мария Лиман поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram, идет ли ей красный цвет, но те в ответ обеспокоились ее худобой.

Дело в том, что модель для фотосессии надела лишь пикантное алое нижнее белье и игриво спросила, какой из снимков фолловерам понравился больше.

«Худенькая какая! Надо тебя пельмешками покормить», — написал один из юзеров.

Instagram @liman_maria

Другой предложил приехать к ней в гости «на карантин», а житель Баку даже оставил в комментариях для Марии свой номер телефона.

В целом пользователи пришли от фотографий 26-летней уроженки Ростова в восторг и назвали девушку «секси».

Ранее Мария Лиман рассказала, что ждет партнера для изоляции на фоне коронавируса.

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