Модель написала в соцсети, что новая жизнь начинается с понедельника.

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Фото, видео: Instagram @liman_maria

Звезда Playboy Мария Лиман, похоже, нашла себе партнера для изоляции на неделю во время пандемии коронавируса. Девушка опубликовала пост и видео в сторис в Instagram, сопроводив текст своим соблазнительным фото.

«Малыши, я пошла спать. Очень приятно было с вами сегодня пообщаться. Новая жизнь начинается с понедельника. Я надеюсь, завтра уже придет мой друг по карантину. Спокойной ночи, моя любовь», — написала Лиман.

Ранее модель объявила отбор на роль ее партнера на время карантина, отметив, что ищет того, кто точно не болен COVID-19, а также обладает достаточным запасом провианта и туалетной бумаги. Кроме того, Лиман отметила, что ей нужны медицинские маски, а также хочется шампанского и клубничного мороженого. Видимо, дальше девушке пришлось отбиваться от потока желающих провести с ней время на период изоляции.

Instagram @liman_maria

Под постом Лиман о том, что она готова к новой жизни, фолловеры оставили массу комментариев.

«Спокойной ночи и сладких снов»;

«Говори адрес, и я приду»;

«Подожди, но ведь это же я твоя любовь!» — писали поклонники.

Кто стал счастливчиком, которому предстоит разделить кров с Лиман, девушка не сообщила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Лиман в купальнике эротично ждет окончания карантина.

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