Активисты организации «Зооправо» выступили с соответствующей инициативой в сети.

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Фото, видео: Instagram @therealguf

Активисты общественной организации «Зооправо» в своем аккаунте в Instagram опубликовали пост, в котором призвали наказать Алексея Долматова, более известного как рэпер Гуф, за жестокое обращение с собаками.

«Пишем заявления на Алешу Долматова, в простонародье артист Гуф и просим привлечь эту „звезду“ к уголовной, административной ответственности. А там может у Алеши и посерьезнее чего найдут», — говорится в тексте поста зоозащитников.

Instagram @zoopravo

Подписчики организации «Зооправо» оказались настолько возмущены произошедшим инцидентом, что основная масса комментариев под публикацией пестрит нецензурными словами.

«Совсем уже крышу сорвало»

«Надо сразу брать палку и лупить хозяина»

«Никогда не был фанатом этого ********»

«Звезда, ни звезда, а перед законом все должны отвечать! Привлечь его за жестокое обращение к животным!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гуф позволил своему псу напасть на других собак и наблюдал за жестокой схваткой. Рэпер не разнимал животных, а затем попытался выставить виноватыми в произошедшем хозяев пострадавшего питомца.

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