ЧП произошло в Горелово, пламя перекидывается на рядом стоящие деревянные дома.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; Михайлова Светлана

Из-за взрыва бытового газа горят два дома в Горелово, в Красносельском районе Петербуга. По свидетельствам очевидцев, пламя перекидывается на рядом стоящие деревянные дома.

«Пожар рядом с гореловским путепроводом, взорвался бытовой газ, сильный взрыв. Горят два дома, пожарных не видно пока», — сообщает источник.

Подробности инцидента выясняются.

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