Из-за взрыва бытового газа горят два дома в Горелово, в Красносельском районе Петербуга. По свидетельствам очевидцев, пламя перекидывается на рядом стоящие деревянные дома.

«Пожар рядом с гореловским путепроводом, взорвался бытовой газ, сильный взрыв. Горят два дома, пожарных не видно пока», — сообщает источник.

Подробности инцидента выясняются.