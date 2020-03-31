Из-за взрыва газа горят два дома в Петербурге
ЧП произошло в Горелово, пламя перекидывается на рядом стоящие деревянные дома.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; Михайлова Светлана
Из-за взрыва бытового газа горят два дома в Горелово, в Красносельском районе Петербуга. По свидетельствам очевидцев, пламя перекидывается на рядом стоящие деревянные дома.
«Пожар рядом с гореловским путепроводом, взорвался бытовой газ, сильный взрыв. Горят два дома, пожарных не видно пока», — сообщает источник.
Подробности инцидента выясняются.
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