О своем состоянии ведущая рассказала подписчикам в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @lazarevatut

Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. О своем состоянии она рассказала подписчикам в Instagram.

По словам Лазаревой, она почувствовала себя плохо вчера, хотя ничто не предвещало ухудшение здоровья. Сначала у нее была просто слабость, а к вечеру начались боли в левой и нижней части живота. Ведущая вызвала скорую, врач вколол лекарство, но забирать ее в больницу не стал. Когда боли стали совсем нетерпимыми, Лазаревой пришлось повторно вызывать медиков.

«Легче не стало, стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключаться сознание, начало тошнить», — описывает пережитое ведущая.

Instagram @lazarevatut

Лазареву разместили в больнице, где, по заверениям медиков, нет пациентов с коронавирусом. Так как симптомы у нее явно не совпадали с COVID-19, ей провели ряд процедур и выяснили, в чем причина недомогания.

«МРТ показала, что у меня камень в левой почке 0,7 см, и он двинулся. Хотя у меня в какой-то момент было ощущение, что двинулась я. Я лежу на этаже, как меня уверяют, чистом от коронавируса, под какими-то капельницами, палата одиночная, больница хорошая, на этаже нас всего трое. Ничего не болит», — написала Лазарева.

Сейчас ведущую беспокоит, оплатить ли ее страховая компания операцию по удалению камней, или нет. В целом она чувствует себя лучше и обещает держать подписчиков в курсе событий.

Ранее 5-tv.ru писал, что переболевший коронавирусом врач рассказал о симптомах болезни.

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