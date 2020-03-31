В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву
О своем состоянии ведущая рассказала подписчикам в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @lazarevatut
Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. О своем состоянии она рассказала подписчикам в Instagram.
По словам Лазаревой, она почувствовала себя плохо вчера, хотя ничто не предвещало ухудшение здоровья. Сначала у нее была просто слабость, а к вечеру начались боли в левой и нижней части живота. Ведущая вызвала скорую, врач вколол лекарство, но забирать ее в больницу не стал. Когда боли стали совсем нетерпимыми, Лазаревой пришлось повторно вызывать медиков.
«Легче не стало, стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключаться сознание, начало тошнить», — описывает пережитое ведущая.
Лазареву разместили в больнице, где, по заверениям медиков, нет пациентов с коронавирусом. Так как симптомы у нее явно не совпадали с COVID-19, ей провели ряд процедур и выяснили, в чем причина недомогания.
«МРТ показала, что у меня камень в левой почке 0,7 см, и он двинулся. Хотя у меня в какой-то момент было ощущение, что двинулась я. Я лежу на этаже, как меня уверяют, чистом от коронавируса, под какими-то капельницами, палата одиночная, больница хорошая, на этаже нас всего трое. Ничего не болит», — написала Лазарева.
Сейчас ведущую беспокоит, оплатить ли ее страховая компания операцию по удалению камней, или нет. В целом она чувствует себя лучше и обещает держать подписчиков в курсе событий.
Ранее 5-tv.ru писал, что переболевший коронавирусом врач рассказал о симптомах болезни.
Читайте также
27%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?