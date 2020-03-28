Переболевший коронавирусом врач рассказал о симптомах болезни

У трети заразившихся коронавирусом может не быть явных симптомов заболевания, предупредил в беседе с 5-tv.ru врач из Нью‑Йорка Александр Иванов, переболевший COVID-19. Поэтому, по его мнению, важно внимательно следить за своим самочувствием и соблюдать условия карантина. Медик подробно описал, какие сигналы заставили его сдать тест на инфекцию, который оказался положительным.

«Уже сейчас в ретроспективе я понимаю, что 14-е марта — первый день моих симптомов. Я почувствовал небольшое першение в горле, но не придал этому значения. В понедельник, 16-го марта, я почувствовал мышечную слабость, появилась небольшая одышка, когда я поднимался по лестнице, потом появилась боль в мышцах. И где-то около трех часов дня я почувствовал кашель. Тогда я обратился к руководству больницы, чтобы провести тест на COVID-19. В тот же день я был отправлен на самоизоляцию, во вторник мне пришел положительный результат. С тех пор я пробыл восемь дней на самоизоляции», — рассказал врач.

По его словам, дальше у него усилилась мышечная слабость, появились боли в пояснице, иногда болела голова. При этом в течение всей болезни не наблюдалось высокой температуры, которая, как известно, является одним из самых явных признаков коронавируса.

«На пятый день я заметил появление ночной потливости, но ни в один из этих моментов не было температуры. Та, что я измерял днем, максимально была 37,1-37,2 градуса. Начиная с вечера субботы и воскресенья, мои симптомы прошли. И уже в среду я вернулся на работу. Это абсолютная правда, что до трети всех заболевших не будут ощущать симптомов. Больше, восемь из десяти заболевших перенесут болезнь крайне легко, им даже не потребуется госпитализация. Их симптомы будут незначительными, легкими или их не будет вообще. Но здесь надо помнить, что даже, если у вас нет симптомов, вы можете быть переносчиком вируса, и симптомы могут появиться через какое-то время», — предупредил врач.

Также он отметил, что сейчас в Нью-Йорке ситуация с пандемией коронавируса ухудшается, так как карантинные меры были приняты только 17 марта. Предположительно, пик заболевания будет 6 апреля, когда больницам придется быть готовыми принять максимальное число пациентов с COVID-19.

Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки с 27 марта возросло на 228. Общее число зараженных в стране достигло 1264 человека в 62 регионах. Выздоровели на данный момент 49, из них за сутки четыре. Официально умерли от COVID-19 четыре человека. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Боткинской больнице Петербурга умер пациент с коронавирусом.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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