Подруга телеведущего Ивлева в ванне высказалась против шашлыков во время карантина
Лера Куденкова осудила застолья на природе в период эпидемии и призвала людей оставаться дома.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @lera_kudenkova
Подруга шеф-повара Константина Ивлева Лера Куденкова возмутилась поведением людей во время карантина. В Instagram девушка опубликовала пост, в котором назвала странным беспечность людей, во время пандемии гуляющих по улицам и массово выходящих на шашлыки. Она призвала всех к ответственности, которую можно проявить, просто оставшись дома. Текст она дополнила фото себя в ванне, полной пены.
«Мое лицо, когда я смотрю в сторону шашлыков на природе во время карантина. А если серьезно, то немного странно видеть людей с необычным восприятием реальности в таком количестве и даже среди своих знакомых. Конечно, каждый отвечает за себя, но сейчас, это настолько серьезная проблема, что если все не объединятся, то решить ее мы не сможем», — написала Куденкова.
Также она спросила у поклонников, соблюдают ли они правила изоляции.
«Вы там как? Руки моете? Или только молитва спасет этот мир?» — поинтересовалась в финале своих размышлений девушка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новая возлюбленная телеведущего Константина Ивлева 27-летняя журналистка Валерия Куденкова подтвердила слухи о ее романе с шеф-поваром, а также, пользуясь возможностью, ответила всем хейтерам на оскорбления.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
34%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?