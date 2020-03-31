Подруга телеведущего Ивлева в ванне высказалась против шашлыков во время карантина

Лера Куденкова осудила застолья на природе в период эпидемии и призвала людей оставаться дома.

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Фото, видео: Instagram @lera_kudenkova

Подруга шеф-повара Константина Ивлева Лера Куденкова возмутилась поведением людей во время карантина. В Instagram девушка опубликовала пост, в котором назвала странным беспечность людей, во время пандемии гуляющих по улицам и массово выходящих на шашлыки. Она призвала всех к ответственности, которую можно проявить, просто оставшись дома. Текст она дополнила фото себя в ванне, полной пены.

«Мое лицо, когда я смотрю в сторону шашлыков на природе во время карантина. А если серьезно, то немного странно видеть людей с необычным восприятием реальности в таком количестве и даже среди своих знакомых. Конечно, каждый отвечает за себя, но сейчас, это настолько серьезная проблема, что если все не объединятся, то решить ее мы не сможем», — написала Куденкова.

Instagram @lera_kudenkova

Также она спросила у поклонников, соблюдают ли они правила изоляции.

«Вы там как? Руки моете? Или только молитва спасет этот мир?» — поинтересовалась в финале своих размышлений девушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новая возлюбленная телеведущего Константина Ивлева 27-летняя журналистка Валерия Куденкова подтвердила слухи о ее романе с шеф-поваром, а также, пользуясь возможностью, ответила всем хейтерам на оскорбления.

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