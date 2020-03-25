Любовница Константина Ивлева жестко ответила хейтерам на обвинения в свой адрес
Девушка заявила, что давно перестала реагировать на замечания «несчастных и недовольных жизнью» людей.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Новая возлюбленная телеведущего Константина Ивлева 27-летняя журналистка Валерия Куденкова в беседе со «СтарХитом» подтвердила слухи о ее романе с шеф-поваром, а также, пользуясь возможностью, ответила всем хейтерам на оскорбления.
В начале марта супруга Ивлева Мария заявила, что застукала его с молодой любовницей, поэтому намерена подать на развод. Долгое время сам Константин опровергал эту информацию, уверяя, что у него «дома все хорошо». Однако через несколько дней выложил фото с новой пассией с совместного отдыха на Мальдивах.
Разгоряченные фанаты известного телеведущего были разочарованы его поведением и буквально набросились на девушку с обвинениями в корысти. День за днем в Instagram Валерии появлялись сотни комментариев оскорбительного содержания, что поначалу сильно огорчало молодую журналистку.
«Первое время некоторые комментарии пробивали мой панцирь-пофигизма. Но не долго, уже отпустило», — отметила девушка.
Она призналась, что каждый раз, переходя на страницу обидчика, видела там несчастного и недовольного жизнью человека. И ей становилось легче.
«Что им еще остается делать? Свою жизнь они уже засрали, теперь мечут говно в чужую», — не скрывая эмоций заявила Валерия.
Сегодня новая возлюбленная Константина Ивлева чувствует себя абсолютно счастливой. Она признается, что ее чувства в шеф-повару появились по воле судьбы, и «никто никого не отбирал». На днях Куденкова познакомила кавалера со своими родителями. По ее словам, они одобрили выбор дочери.
«Приняли его хорошо. Они за счастье и любовь. Кстати, сейчас я развиваю свой блог. Скоро будет много интересного!», — резюмировала Валерия.
Ранее 5-tv.ru показал видео, где Константин Ивлев катает новую подругу на продуктовой телеге.
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