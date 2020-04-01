День памяти Святой Дарии: что можно и нельзя делать 1 апреля

Мученица вместе с супругом Хрисанфом прошли неимоверные испытания и были казнены.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Azbyka.ru; www.globallookpress.com / Hans-Martin Dewitz, Photographer: Harry Laub (www.halaub.de);

Христианский мир 1 апреля чтит память Святой мученицы Дарии Римской и ее супруга Хрисанфа, живших в III веке н. э.

Красавицу Дария выдали замуж за юношу Хрисанфа, который открыто проповедовал Евангелие и обратил ее в веру. Молодые супруги по обоюдному согласию решили вести девственную жизнь и даже стали жить в разных домах.

Вокруг Хрисанфа образовался свой круг единомышленников, а у Дарии также появились последовательницы из числа благочестивых женщин.

Однако нашлись и недоброжелатели, которые пожаловались властям на проповедование безбрачия супругами. Тогда Дарию и Хрисанфа осудили и подвергли истязаниям, требуя отказаться от христианской веры в пользу язычества.

Дарию после отдали в публичный дом, однако, согласно преданию, там ее охранял посланный Богом лев, и никто не смог приблизиться к ней. В это время Хрисанфа продолжали публично пытать.

В итоге мученики были заживо зарыты в одном из городских рвов, а на месте их казни стали собираться христиане и совершать богослужения.

Что нельзя делать в этом день:

Продолжается Великий пост, а потому сегодня рекомендовано сухоядение.

Категорически запрещается предаваться унынию, нельзя бездельничать, а также обижаться на родных и близких — все это будет иметь долгосрочные негативные последствия.

Что можно делать в этот день:

Предки верили, что в этот день просыпается от зимней спячки домовой, а потому его надо задабривать разными сладостями.
Сегодня лучше всего активно заняться своими делами, чтобы максимально разгрузить вторую половину недели.

Приметы:

Теплый и ясный день — сухое и ветреное лето.

Дождь на Дарью — примета того, что летом засухи не будет.

Сновидения: могут быть тяжелыми, дурными, но бояться этого не следует.

День Ангела: Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья, но, конечно же, главная именинница –Дарья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про день памяти святителя Кирилла.

Читайте также

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Хоть в карантин! Лучше друзья и коллеги по знаку зодиака

Последние новости

1:17
«Мужчины не вмешивались»: Дочь Сосо Павлиашвили нанесла на руку отца временное тату
0:53
День памяти Святой Дарии: что можно и нельзя делать 1 апреля
0:31
Представитель ВОЗ похвалила Россию за меры по борьбе с COVID-19
0:16
Девять станций метро закроют в Петербурге с 1 апреля
0:00
Пациент с подтвержденным COVID-19 умер в Перми
23:44
Дмитрий Тарасов пожаловался на угрозы судебных приставов из-за алиментов

Сейчас читают

«Британская Кардашьян» обнажила грудь в знак борьбы с COVID-19
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок