День памяти Святой Дарии: что можно и нельзя делать 1 апреля
Мученица вместе с супругом Хрисанфом прошли неимоверные испытания и были казнены.
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Фото, видео: Azbyka.ru; www.globallookpress.com / Hans-Martin Dewitz, Photographer: Harry Laub (www.halaub.de);
Христианский мир 1 апреля чтит память Святой мученицы Дарии Римской и ее супруга Хрисанфа, живших в III веке н. э.
Красавицу Дария выдали замуж за юношу Хрисанфа, который открыто проповедовал Евангелие и обратил ее в веру. Молодые супруги по обоюдному согласию решили вести девственную жизнь и даже стали жить в разных домах.
Вокруг Хрисанфа образовался свой круг единомышленников, а у Дарии также появились последовательницы из числа благочестивых женщин.
Однако нашлись и недоброжелатели, которые пожаловались властям на проповедование безбрачия супругами. Тогда Дарию и Хрисанфа осудили и подвергли истязаниям, требуя отказаться от христианской веры в пользу язычества.
Дарию после отдали в публичный дом, однако, согласно преданию, там ее охранял посланный Богом лев, и никто не смог приблизиться к ней. В это время Хрисанфа продолжали публично пытать.
В итоге мученики были заживо зарыты в одном из городских рвов, а на месте их казни стали собираться христиане и совершать богослужения.
Что нельзя делать в этом день:
Продолжается Великий пост, а потому сегодня рекомендовано сухоядение.
Категорически запрещается предаваться унынию, нельзя бездельничать, а также обижаться на родных и близких — все это будет иметь долгосрочные негативные последствия.
Что можно делать в этот день:
Предки верили, что в этот день просыпается от зимней спячки домовой, а потому его надо задабривать разными сладостями.
Сегодня лучше всего активно заняться своими делами, чтобы максимально разгрузить вторую половину недели.
Приметы:
Теплый и ясный день — сухое и ветреное лето.
Дождь на Дарью — примета того, что летом засухи не будет.
Сновидения: могут быть тяжелыми, дурными, но бояться этого не следует.
День Ангела: Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья, но, конечно же, главная именинница –Дарья.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про день памяти святителя Кирилла.
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