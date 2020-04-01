Девять патрулей участвовали в погоне за нетрезвым водителем в Петербурге

Агрессивный нарушитель брызнул в лицо одному из правоохранителей из перцового баллончика.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Для задержания пьяного водителя были задействованы девять полицейских патрулей, пишет 78.ru.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как правоохранители вытаскивают из машины водителя и его пассажира. Сообщается, что оба мужчины были пьяны.

Один из молодчиков во время задержания брызнул в лицо полицейского из перцового баллончика.

За подобную выходку водителю может грозить уголовное наказание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погоня сотрудников ДПС за иномаркой в Петербурге попала на видео.

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