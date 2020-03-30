Погоня сотрудников ДПС за иномаркой в Петербурге попала на видео

Сообщается, что автомобиль нарушителя мчался по городу со скоростью 200 километров в час.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Петербургским сотрудникам ДПС пришлось броситься в погоню за нарушителем на Витебском проспекте. Как сообщает 78.ru, водитель за рулем Mazda развил скорость в 200 километров в час.

Правоохранителям все-таки удалось догнать агрессивного лихача на Кузнецовой улице.

Вероятнее всего, молодому человеку придется объяснять свои действия уже в отделе полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Красноярске водитель напал с газовым баллончиком на беременную автоледи.

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