Погоня сотрудников ДПС за иномаркой в Петербурге попала на видео
Сообщается, что автомобиль нарушителя мчался по городу со скоростью 200 километров в час.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Петербургским сотрудникам ДПС пришлось броситься в погоню за нарушителем на Витебском проспекте. Как сообщает 78.ru, водитель за рулем Mazda развил скорость в 200 километров в час.
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