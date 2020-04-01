«Австралийская Кардашьян» показала аппетитные формы в соблазнительном мини-бикини
Пышнотелая модель прогулялась по пляжу в откровенном наряде.
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Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy
Блогер под ником Холи-Дейз Кофи опубликовала в Instagram очередное провокационное фото. «Австралийская Кардашьян» разместила в соцсети снимок, на котором позирует спиной к фотографу в откровенном черно-белом купальнике. В руках знаменитость держит огромную доску для серфа.
На фотографии модель демонстрирует на берегу океана свою идеальную фигуру: аппетитные подтянутые ягодицы и невероятно тонкую талию.
Поклонники пришли в восторг от опубликованного «австралийской Кардашьян» кадра. Фанаты не перестают восхищаться пышнотелой любимицей. За несколько часов снимок набрал больше 16 тысяч отметок «мне нравится» и множество лестных комментариев.
«Восхитительная детка»;
«Богиня!»
«Что за волшебная фигура!»
«Будь моей девушкой», — написали фоллверы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «австралийская Кардашьян» похвасталась формами в откровенном купальнике.
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