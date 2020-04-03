У Николаса Кейджа новый роман. В какое необычное место он привел девушку на первое свидание? Почему звезда Голливуда оказался на грани банкротства? И чем он заслужил славу одного из самых странных артистов фабрики грез? Только в программе «Светская Хроника»!

В последнее время 56-летний Николас Кейдж везде появляется в компании японки Рико Шибата, которая младше его на 30 лет. Они ходят в рестораны, посещают музеи и даже катаются на карете по Нью-Йорку.

Поклонники гадают: сколько продлятся эти отношения? Ведь его последний, четвертый брак, распался спустя всего четыре дня. Свадьба с 24-летней визажисткой Эрикой Койке прошла в Лас-Вегасе. По словам Кейджа, он в этот момент был сильно пьян. А когда через пару дней пришел в себя и осознал, что натворил, решил развестись.

«Я был сильно пьян и не ведал, что творю. Когда Койке предложила пожениться, я отреагировал импульсивно, не понимая своих действий. Иначе бы никогда не согласился на брак», — заявил актер.

Вот только молодой жене такой исход не понравился. Она заявила, что из-за романа с голливудской звездой потеряла возможность карьерного роста. И потребовала от горе-супруга выплатить ей отступные. Кейджу ничего не оставалось, кроме как отдать обиженной девушке крупную сумму.

После очередного развода Николас отправился в караоке-бар, где, по словам очевидцев, налегал на горячительные напитки и выплескивал душевную боль в песнях.

Но, похоже, с Рикой Шибата у Кейджа все серьезно. Он продемонстрировал девушке пирамиду-усыпальницу, в которой завещал похоронить себя. Это место на погосте в Новом Орлеане Николас купил еще десять лет назад. Видимо, Рико вызвала у звезды особое доверие — кому попало такие интимные вещи не показывают.

В последние годы артиста номинируют только на «Золотую малину». Это награда, которая выдается за худшие актерские работы.

Несколько лет назад Николас и вовсе оказался на грани банкротства из-за того, что спустил почти все свое 150-миллионное состояние на довольно необычные вещи. Например, высушенные особым образом головы африканских пигмеев. Кто-то сказал ему, что владелец голов забирает себе силу этих воинов.

«У него возникло желание каким-то образом выделиться. Сделать что-то такое, чего не делают другие», — рассказала парапсихолог Алена Полынь программе «Светская Хроника».

А после того, как узнал, что его коллега Леонардо Ди Каприо является обладателем настоящего скелета тираннозавра, Кейдж купил на черном рынке череп вымершего животного. Но артефакт оказался краденым и его пришлось отдать правительству Монголии. Тогда же он увлекся дикими животными.

Николас Кейдж: «Я купил двух королевских кобр: мальчика и девочку. Девочку назвал Шиба, а мальчика — Моби, он альбинос, в честь Моби Дика. Они находились за двумя пуленепробиваемыми дверьми. Если бы они меня укусили, у меня было бы только 15 минут на то, чтобы принять противоядие».

Помимо змей, Кейдж приобрел гигантского осьминога за 150 тысяч долларов, акулу и крокодила. Правда, питомцы не выдержали жизни в неволе и быстро погибли.

Алена Полынь: «У него не возникало мысли, что животных нужно кормить, ухаживать, содержать их каким-то образом. Ему хотелось увидеть это агрессивное животное рядом. Потому что оно было отражением его внутренней агрессивной сущности».

Главная страсть актера — недвижимость. У него 15 домов по всему миру и даже собственный остров на Багамах.

А самый необычный экземпляр в его жилищной коллекции — знаменитый дом с привидениями, который принадлежал серийной убийце и живодерке мадам Лалори. За особняк в Новом Орлеане Кейдж заплатил 3,5 миллиона долларов.

«Я собирался написать великий роман в жанре ужасов. Я вдохновлялся По, Стивеном Кингом и Лавкрафтом. Поэтому я приобрел этот дом».

После того, как Кейджа перестали приглашать в кассовые блокбастеры, его гонорары заметно снизилисьи большую часть недвижимости пришлось выставить на торги. Но покупатели до сих пор не нашлись. Сейчас Николас переживает не лучшие времена. Может, новые отношения помогут ему вернуть былую славу и восстановить финансовое благополучие?