Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 9 по 15 ноября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 9 по 15 ноября.

Астрологический фон этих дней определяется новолунием в Скорпионе, двойным разворотом ретроградных Меркурия и Венеры и влиянием напряженной конфигурации Солнца, Марса, Юпитера и кармических узлов. Это время, когда энергия из режима ожидания и перепроверки начинает раскачиваться и переходить в режим активного действия, но с важными кармическими последствиями.

В первую половину недели лучше заниматься ревизией дел, документов, мыслей и отношений, а не запускать что-то новое. Пересматривайте бюджет, договоры, старые проекты: что нужно довести до конца, а что — честно закрыть. С важными деловыми встречами, собеседованиями и знакомствами с перспективой продолжения пока лучше повременить. Крупные траты и подписание документов также желательно отложить. Это время для постановки целей и формирования намерений, которые будут готовы к реализации ближе к выходным.

9 ноября — главная точка отсчета недели. Новолуние в Скорпионе — знаке глубокой трансформации, финансов и скрытых ресурсов — призывает к внутренней перезагрузке и избавлению от старых привычек, токсичных связей, финансовых обязательств и эмоционального багажа. Внутренние процессы в организме и психике работают как «скороварка», вскрывая уязвимые точки и позволяя их усовершенствовать.

Солнце в Скорпионе завязано кармическими узлами в мощную фиксированную конфигурацию с Марсом и Юпитером. Она дает колоссальную энергию и харизму для больших свершений, а также ощутимый импульс к развитию, но через преодоление напряжения. Да, придется действовать на пределе сил и возможностей, но в то же время появляется главный ключ к реализации этой энергии — создание чего-то прочного и ценного.

Главная задача — не сгорать в борьбе, а перенаправить разрушительную силу напряжения на выстраивание материальной и эмоциональной безопасности, налаживание бизнеса, связанного с ресурсами, начало спортивного тренировочного цикла, развитие способности сохранять внутренний покой и устойчивость перед натиском различных обстоятельств. Планетарные влияния призывают не бояться борьбы и конкуренции, а искать возможности отстаивать свое и расширять жизненный ареал. Все, кто пройдет этот непростой путь, обретут сверхспособности в виде несгибаемой силы воли и непреклонности на многие годы вперед. Хорошей подмогой на этом пути станут бизнес-тренинги и тренинги личностного роста, глубокая психотерапия, занятия восточными единоборствами.

Однако помимо подключения к источнику грандиозных амбиций существует также риск переоценки собственных сил, излишней самоуверенности и конфликтов с авторитетами. Не выступайте против того, что однозначно сильнее вас, — контролируйте себя, свое поведение и свои решения. Также не стоит обещать того, чего вы не сможете выполнить.

13 ноября — ключевой день недели и всего месяца. Меркурий и Венера — планеты, отвечающие за коммуникацию, договоренности, финансы и отношения, — разворачиваются в прямое движение, снимая трехнедельное напряжение. Начиная с субботы можно отправляться по новым маршрутам, подписывать документы, отправлять резюме, назначать встречи и запускать отложенные проекты. В отношениях и юридических спорах появляется шанс на примирение и прояснение давних недомолвок.

Хотя неделя потребует сдержанности и самоконтроля в вопросах лидерства, денег и личных амбиций, она одновременно создает условия для наведения порядка в делах, финансах и отношениях. Особенно ближе к выходным — встряхнитесь! Теперь вы сможете закрепить достигнутые договоренности и сдвинуть с мертвой точки зависшие вопросы.

Овен — гороскоп на неделю

События Овнов в эти дни связаны с сексуальной и финансовой тематикой. Уверенность в собственных силах поможет свернуть горы. Заметно повысится самооценка, благодаря чему вы сможете ярче проявить себя. Хорошую перезагрузку обещают занятия творчеством, активный отдых или любовные приключения. При занятиях спортом соблюдайте технику безопасности. Романтические свидания пройдут на страстной и захватывающей волне, особенно если вы не будете вспыльчивы и ревнивы.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы могут испытывать сложности в общении с членами семьи. В спорных ситуациях может потребоваться помощь юриста. Эмоции в эти дни сильнее, чем обычно, поэтому обидеться на пустяки проще простого. Постарайтесь не раздражаться по мелочам. Желательно не предпринимать ничего нового при решении вопросов недвижимости и аренды. Лучше сначала спокойно все обдумать, чтобы принять взвешенные и зрелые решения. Поставьте на паузу домашние дела и выбирайте общество людей, с которыми вам легко.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит множество поездок и активная вовлеченность в рабочий процесс.

Постарайтесь донести до собеседников свои мысли так, чтобы у них не осталось сомнений в вашей компетентности. Создавайте позитивный настрой, чтобы дни проходили в благоприятном ключе. Не конфликтуйте с коллегами и соседями. Следите за тем, чтобы эмоции не брали верх над здравым смыслом. К планированию дел подходите особенно тщательно, учитывая возможные риски. Лучше сконцентрировать энергию на уже начатых и понятных задачах.

Рак — гороскоп на неделю

Раки вовлечены в погоню за модой, красотой и удовольствиями. Всю неделю склонны проявлять демонстративную щедрость в финансовых вопросах. Однако стремление порадовать детей или любимого человека чрезмерно дорогими подарками может обернуться неприятным минусом на ваших счетах. Звезды советуют отдохнуть от активной социальной жизни. Сфокусируйтесь на своих увлечениях — сейчас самое время направить избыток энергии на новые хобби.

Лев — гороскоп на неделю

Львам эмоциональный фон может мешать гармоничным отношениям в семье и реализации личных амбиций. Важно договориться с собой и не терзаться сомнениями относительно собственной неотразимости. Возможно, вам захочется кардинальных перемен в быту или системе питания. Однако не берите на себя слишком много ответственности и не перегружайте себя домашними делами. А вот для пересмотра привычного уклада жизни, избавления от вредных привычек и ненужных вещей сейчас самое время.

Дева — гороскоп на неделю

Девы могут ощутить потребность в уединении, единении с природой и более продолжительном сне. Поберегите нервную систему и снизьте умственную активность. На этой неделе лучше не планировать серьезных мероприятий и не браться за дела, требующие особой аккуратности и усидчивости. Расслабьтесь и выбросьте из головы все проблемные вопросы. Звезды обещают: вы преуспеете в поисках нужной творческой идеи. Именно сейчас так легко докопаться до истины и проникнуть в самую суть вопроса.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов появится потребность в переменах и обновлении. Поэтому вы сможете решиться на поступки, меняющие привычный уклад жизни. Обновите гардероб, стиль общения и окружение. У вас получится по-новому подойти к вопросам питания. Неделя обещает оригинальные и непредсказуемые события в финансовой сфере. Однако прежде чем совершать покупки или делать инвестиции, обдумайте все досконально. Не поддавайтесь импульсу, поскольку предпринятые инициативы впоследствии могут оказаться неактуальными.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов социальный статус и карьерные амбиции выходят на первое место. Однако для достижения целей потребуются высокая работоспособность и значительные усилия. Существует риск столкнуться с некоторыми затруднениями при реализации личных инициатив, особенно в профессиональной сфере и отношениях с вышестоящими лицами. Поработайте над повышением самооценки. Собранность и продуманные шаги — лучшая тактика на этой неделе.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов подходящий период для пересмотра жизненных ориентиров. Переоценка духовных ценностей может сподвигнуть вас на важный шаг. Постарайтесь не вступать в идеологические споры и не торопитесь вносить новые предложения. Лучше заняться работой, требующей творческого подхода. Доверяйте своему чутью и провидению. Зарядиться позитивной энергией помогут посещение мест силы и храмов, а также спортивные и музыкальные мероприятия.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам не стоит пасовать перед трудностями и нестандартными ситуациями. Постарайтесь ослабить вечный контроль и принять жизнь такой, какая она есть. Нежелательно включаться в коллективные процессы и противостоять обществу. Комфортно ощущать себя в любой обстановке помогут своевременно оформленный страховой полис, а также опора на собственную внутреннюю силу. Вы можете быть склонны к манипуляциям, что, тем не менее, позволит вам отстаивать собственное мнение.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям звезды рекомендуют замедлиться в делах, касающихся делового партнерства и личных отношений. Не стремитесь выходить на передний план в социальной жизни. Скорее всего, вам будет сложно сближаться с людьми и проявлять дипломатичность. Могут появиться новые обязательства и дополнительная ответственность. Это время для того, чтобы отфильтровать свой круг общения, оставив только надежных и действительно важных людей.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы находятся на волне необоснованного оптимизма и завышенных ожиданий. Вместе с ростом амбиций появляется желание добиваться все больших успехов в обучении, на работе и в интеллектуальной деятельности. Не требуйте от себя невозможного и не возлагайте на себя больше, чем реально сможете потянуть. Чтобы избежать беспокойства и перегрузки задачами, сфокусируйтесь на реально достижимых целях. В эти дни представится хорошая возможность повысить квалификацию и урегулировать отношения в рабочем коллективе.

Хорошей идеей будет повысить уровень экспертности и получить дополнительные профессиональные знания. Такой подход поднимет вас на более высокую ступень и поможет воплощению большинства идей в жизнь.

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