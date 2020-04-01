Ежедневная аудитория VK Mini Apps выросла на 260% в период самоизоляции

В период самоизоляции на фоне вспышки коронавируса беспрецедентно выросла активность и количество аудитории VK Mini Apps. Пользователей, которые каждый день заходят в мини-приложения в марте 2020 года стало на 260% больше, чем в прошлом месяце, а тех, кто ищет сервисы в каталоге — на 120%.

Активный рост продемонстрировали и другие показатели активности аудитории ВКонтакте: количество звонков (на 20%), отправленных за день сообщений (15%), а также просмотров видео (16%), трансляций (14%), историй (12%) и ленты новостей (10%).

Изменился и порядок самых популярных категорий мини-приложений. Если прежде на первом месте были «Развлечения», то теперь пользователи чаще всего заходят в раздел «Образ жизни», до этого замыкавший первую тройку. В эту категорию, в частности, входит мини-приложение COVID-19, ежедневная аудитория которого составляет более миллиона человек.

Следом за «Образом жизни» идут разделы «Бизнес» с полезными для предпринимателей сервисами и «Развлечения». Ежемесячная аудитория VK Mini Apps в марте 2020 года составила рекордные 27 миллионов пользователей.

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