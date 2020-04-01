В марте 2020 года сервисом мини-приложений воспользовались более 27 миллионов уникальных пользователей ВКонтакте.

Ежедневная аудитория VK Mini Apps выросла на 260% в период самоизоляции

Фото: ТАСС / Коньков Сергей

В период самоизоляции на фоне вспышки коронавируса беспрецедентно выросла активность и количество аудитории VK Mini Apps. Пользователей, которые каждый день заходят в мини-приложения в марте 2020 года стало на 260% больше, чем в прошлом месяце, а тех, кто ищет сервисы в каталоге — на 120%.

Активный рост продемонстрировали и другие показатели активности аудитории ВКонтакте: количество звонков (на 20%), отправленных за день сообщений (15%), а также просмотров видео (16%), трансляций (14%), историй (12%) и ленты новостей (10%).

Изменился и порядок самых популярных категорий мини-приложений. Если прежде на первом месте были «Развлечения», то теперь пользователи чаще всего заходят в раздел «Образ жизни», до этого замыкавший первую тройку. В эту категорию, в частности, входит мини-приложение COVID-19, ежедневная аудитория которого составляет более миллиона человек.

Следом за «Образом жизни» идут разделы «Бизнес» с полезными для предпринимателей сервисами и «Развлечения». Ежемесячная аудитория VK Mini Apps в марте 2020 года составила рекордные 27 миллионов пользователей.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядят крупнейшие города мира без пробок.

Ежедневная аудитория VK Mini Apps выросла на 260% в период самоизоляции

1/2
2/2

Читайте также

+4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-3 пар знаков зодиака, которых ожидают постоянные ссоры

Последние новости

15:11
Генпрокуратура РФ выявила новые фейки о коронавирусе в интернете
15:00
Создателю пистолетов Иж-34, Иж-35 и «ПЯ» исполнилось 70 лет
14:51
Вой сирен каждый час напоминает о соблюдении режима самоизоляции в Новосибирске
14:49
«Бамбарбия! Киргуду!»: Тест на знание фильма «Кавказская пленница»
14:40
«Она родит дочку»: экстрасенс рассказала о будущем Самойловой
14:35
Склад со спиртовыми емкостями полыхает на западе Москвы

Сейчас читают

«Горькая правда!» — Маша Малиновская показала четыре стадии карантина
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок