Призывников будут отправлять в войска не ранее 20 мая. Соответствующий приказ дал глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Кроме того, согласно распоряжению Генштаба РФ, по пути к месту службы новобранцы будут изолированы от гражданских лиц. Пересечение призывников и обычных путешественников будет исключено в аэропортах и на вокзалах. Также сообщается, что новобранцы в местах массового скопления людей будут находиться в масках.

Приказ о начале весеннего призыва в России в период с 1 апреля и по 15 июля накануне подписал президент РФ Владимир Путин.