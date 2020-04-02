Американская модель Эмили Ратаковски продолжает баловать подписчиков в Instagram своими соблазнительными фото. На этот раз 28-летняя красотка выложила снимок, на котором позирует, оголив загорелый подтянутый животик.

Публикацию звезда сопроводила рассказом о том, как проводит время на карантине. Манекенщица успела прочитать несколько книг по философии и психологии, посмотрела сериал о подростках и насладилась несколькими любимыми старыми треками.

Instagram @emrata

Поклонники Эмили Ратаковски поблагодарили кумира за рекомендации по проведению досуга во время самоизоляции. Конечно, фанаты не обошли стороной идеальный животик любимицы и похвалили ее за хорошую форму.

За несколько часов снимок набрал порядка 700 тысяч отметок «мне нравится» и около двух тысяч восхищенных комментариев пользователей.

«Такая милашка»;

«Девочка-огонь»;

«Моя мечта!»

«Я мог бы заразиться ради такого», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски подразнила фанатов снимком ню за занавеской.