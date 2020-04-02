«Девочка-огонь!» — Эмили Ратаковски оголила подтянутый животик
28-летняя модель сопроводила секси-снимок подробным рассказом о том, как проводит досуг во время карантина.
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Фото, видео: Instagram @emrata
Американская модель Эмили Ратаковски продолжает баловать подписчиков в Instagram своими соблазнительными фото. На этот раз 28-летняя красотка выложила снимок, на котором позирует, оголив загорелый подтянутый животик.
Публикацию звезда сопроводила рассказом о том, как проводит время на карантине. Манекенщица успела прочитать несколько книг по философии и психологии, посмотрела сериал о подростках и насладилась несколькими любимыми старыми треками.
Поклонники Эмили Ратаковски поблагодарили кумира за рекомендации по проведению досуга во время самоизоляции. Конечно, фанаты не обошли стороной идеальный животик любимицы и похвалили ее за хорошую форму.
За несколько часов снимок набрал порядка 700 тысяч отметок «мне нравится» и около двух тысяч восхищенных комментариев пользователей.
«Такая милашка»;
«Девочка-огонь»;
«Моя мечта!»
«Я мог бы заразиться ради такого», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски подразнила фанатов снимком ню за занавеской.
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