28-летняя модель сопроводила секси-снимок подробным рассказом о том, как проводит досуг во время карантина.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски продолжает баловать подписчиков в Instagram своими соблазнительными фото. На этот раз 28-летняя красотка выложила снимок, на котором позирует, оголив загорелый подтянутый животик.

Публикацию звезда сопроводила рассказом о том, как проводит время на карантине. Манекенщица успела прочитать несколько книг по философии и психологии, посмотрела сериал о подростках и насладилась несколькими любимыми старыми треками.

Instagram @emrata

Поклонники Эмили Ратаковски поблагодарили кумира за рекомендации по проведению досуга во время самоизоляции. Конечно, фанаты не обошли стороной идеальный животик любимицы и похвалили ее за хорошую форму.

За несколько часов снимок набрал порядка 700 тысяч отметок «мне нравится» и около двух тысяч восхищенных комментариев пользователей.

«Такая милашка»;

«Девочка-огонь»;

«Моя мечта!»

«Я мог бы заразиться ради такого», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски подразнила фанатов снимком ню за занавеской.

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