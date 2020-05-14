Юлия Барановская вспомнила самые напряженные моменты своей работы в качестве ведущей программы «Мужское/женское». В интервью порталу Teleprogramma.pro она рассказала, что пришла на канал в 2014 году. К тому моменту у нее был опыт работы на телевидении, но вести программу предстояло в паре с мэтром — Александром Гордоном. Мало кому известной на тот момент 28-летней девушке пришлось доказать свою профпригодность.

Поначалу Гордон встретил Барановскую холодно, но после короткого общения увидел в ней перспективную коллегу и сам настоял на ее кандидатуре.

«Первые съемки программы я тоже очень хорошо помню… Не могла сказать ни слова. На пробах все было отлично, я не стеснялась и не переживала, а в студии что-то произошло: может быть эмоции переполняли, может, переволновалась», — сказала Юлия.

Девушка переживала, что не справляется. Но руководство дало ей шанс реабилитироваться, и она его не упустила. Ведущая включилась в рабочий процесс и больше не испытывала страхов во время съемок. Лишь однажды Барановская не на шутку испугалась, когда ей пришлось сниматься в прямом эфире после волнительной ночи.

«Канал готовил масштабную презентацию новых проектов и ведущих. Нам с Сашей Гордоном выпала честь анонсировать программу в 10 утра, с крыши гостиницы „Ритц“, с видом на Кремль. Это был важный день! Но черт меня дернул накануне поехать к подруге. Я собиралась домой, как вдруг споткнулась и со всего размаха врезалась лицом в стеклянную дверь. Губа разбита, передний зуб отколот. На часах половина первого ночи, а наутро у меня самый важный эфир в моей новой телевизионной жизни!» — поделилась Юлия.

Директор Барановской чудом нашел стоматолога и зуб экстренно восстановили. В результате прямой эфир прошел отлично.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барановская отреагировала на иск Аршавина о снижении размера алиментов.