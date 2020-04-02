Дочь Иосифа Пригожина в день рождения отца опубликовала редкое видео 1999 года

Российскому продюсеру сегодня исполнился 51 год.

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Фото, видео: Instagram @danaya_prigozhina

Дочь продюсера Иосифа Пригожина — Даная в своем Instagram выложила пост, где поздравила любимого папу с днем рождения. Сегодня ему исполнился 51 год, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Девушка отметила, что Пригожин, по ее мнению, лучший продюсер. Все проекты, за которые он берется, имеют успех и признание у людей.

Даная пожелала своему отцу здоровья в эти сложные для всего мира дни.

«Прости меня, ты знаешь за что. Очень жаль, что мой и твой день рождения выпал в дни, достаточно тяжелые, связанные с эпидемией. Но здоровье важнее! И мысленно я рядом. Все будет хорошо. С днем рождения! Валерия, поцелуй папу от меня», — написано в посте.

Instagram @danaya_prigozhina

К своему посту Даная приложила видеозапись 1999 года, где она еще совсем маленькая, а у Иосифа Пригожина есть волосы на голове.

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