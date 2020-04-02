Клава Кока рассказала всю правду о своих бойфрендах на шоу Седоковой

Российская певица Анна Седокова запустила новое шоу на Youtube под названием «Квартира 69». Первой гостьей в студии стала коллега поп-дивы по цеху Клава Кока. С первых минут градус откровения между звездами установился на высокой планке. Обе девушки признались — они курили.

Анна Седокова рассказала, что выкурила свою первую сигарету в 25 лет после развода с супругом. Знаменитости хотелось казаться взрослой. У Клавы Коки отношения с табаком складывались совсем иначе.

«Начала курить в 12 и бросила в 13. Больше не курила. И я рада, что я этим переболела тогда», — призналась исполнительница.

Во время съемок Клава Кока и Анна Седокова угощались суши и пили шампанское. Очевидно, обстановка расположила гостью шоу на еще большие откровения. Так молодая певица рассказала, что встречалась со своей первой любовью целых пять лет. Ее молодой человек работал фитнес-тренером.

Клава Кока сообщила, что на съемках клипа на песню «Прости» в Норвегии она и ее бойфренд играли на экране влюбленных. Певица была уверена, что выйдет за любимого замуж и родит от него детей. Однако все сложилось иначе.

«Не была скандалов. Просто я начала расти, а у него был более спокойный ритм жизни. В какой-то момент его мужское начало „ходить“. Когда мужчина немного слабее, на подсознании на него сильно давит», — сказала звезда.

В настоящий момент Клава Кока счастлива в отношениях с известным, по ее словам, молодым человеком. На первом свидании он снял для певицы целый кинозал.

«Оказалось, что день, когда я могу пойти с ним в кино — это был день его рождения!» — поделилась знаменитость.

Клаве Коке приписывали романы с Егором Кридом, Моргенштерном и даже Димой Биланом. Однако до сих пор личность ее бойфренда остается загадкой.

Ранее 5 tv.ru писал, что Анастасия Ивлеева пообщалась с Клавой Кокой во время карантина.