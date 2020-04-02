ВКонтакте и «Одноклассники» удваивают бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса

«Одноклассники» и ВКонтакте объявили о запуске акции для поддержки малого и среднего бизнеса. Вплоть до 30 июня 2020 года соцсети будут удваивать бюджет, который предприниматели вкладывают в продвижение на обеих платформах.

В числе других мер поддержки — запуск страниц со спецпредложениями, обучающими материалами и другой информацией, полезной во время сложной для бизнеса ситуации. Кроме того, кафе и рестораны, работающие в режиме доставки, получат от ВКонтакте три тысячи рублей для поиска клиентов в соцсети.

Для запуска рекламы в мобильном приложении достаточно нажать «Продвигать» под любой записью в сообществе, при этом тратить время на настройки не требуется: система сама предлагает аудиторию и бюджет. Подробные условия акции можно прочитать в статье официального сообщества «ВКонтакте для бизнеса».

В свою очередь, «Одноклассники» удвоят сумму, внесенную пользователем на счет рекламного кабинета соцсети. Для того, чтобы получить бонусные средства, необходимо активировать промокод, инструкцию к которому можно найти на портале «ОК. Бизнес». После этого нужно перейти в рекламный кабинет с любого устройства и пополнить баланс.

Настройка рекламы не требует знаний в области интернет-маркетинга: достаточно всего лишь выбрать целевую аудиторию по возрасту, географии, доходам и интересам и нажать «Продвинуть». Ознакомиться с условиями акции можно на странице business.ok.me.

Также в обеих соцсетях пройдет серия вебминаров. Благодаря им зрители узнают, как создать и вести группу, какой контент пользуется популярностью, как анализировать статистику сообщества или профиля и многое другое. Помимо этого, представители малого и среднего предпринимательства могут задать вопросы о специальных антикризисных предложениях от холдинга Mail.ru Group.

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