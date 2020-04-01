ВКонтакте запустила тематическую ленту #лучшедома без новостей про коронавирус
В ней вниманию пользователей предлагается образовательный и развлекательный контент.
Фото: Известия / Александр Казаков
ВКонтакте представила новую ленту #лучшедома для тех, кто устал читать новости про коронавирус. Разработчики включили в нее исключительно образовательный и развлекательный контент.
Пользователи получат возможность посмотреть трансляции концертов и других культурных событий, смогут принять участие во флешмобах и конкурсах, а также узнают, как с пользой провести время во время самоизоляции.
Лента #лучшедома находится в разделе «Интересное», а в десктопной версии — во вкладке «Новости».
Кроме того, команда ВКонтакте работает над мини-приложением, в котором можно будет найти расписание онлайн-событий и подборку рекомендаций. Для этого достаточно выбрать время и категорию, после чего пользователи увидят запланированные мероприятия, а также тематические статьи и видео.
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