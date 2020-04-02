В своем профиле Instagram российская модель выложила кадры с сыном Богданом и котом Эскобаром.

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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva, @eliseevaphoto

Популярная российская модель Алена Водонаева уже две недели находится на самоизоляции. В своем профиле в Instagram бывшая участница «Дома-2» выложила пост с фотографиями домочадцев — сыном Богданом и котом Эскобаром породы мейкун.

«Я и мои дети (так и хочется дописать — от разных браков, что правда). Эскобар — для тех, кто давно просил фотку с ним. А наши летящие брови с сыном — для хейтеров, которые любят писать про ботокс и что именно от него мои брови так летают. Бинго! Наша маленькая семья», — написала Алена Водонаева в посте.

Instagram @alenavodonaeva

На фото Водонаева в домашней одежде и без макияжа, в обнимку с сыном и держит в руках пушистого любимца.

Сын модели — Богдан от первого брака, кота Алене подарил второй муж — музыкант Алексей Косинус, с которым она также в разводе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Водонаева пожаловалась на экс-супруга из-за больного ребенка.

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