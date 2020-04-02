Путин назначил врио главы Коми Владимира Уйбу
Президент РФ принял отставку главы региона Сергея Гапликова.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Республики Коми Владимира Уйбу. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.
Глава государства принял отставку Сергея Гапликова, руководившего регионом с 2015 года.
Владимир Уйба занимал пост заместителя министра здравоохранения.
Ранее сегодня Путин назначил Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области, которой до этого руководил Игорь Орлов.
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