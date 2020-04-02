Президент РФ принял отставку главы региона Сергея Гапликова.

Путин назначил врио главы Коми Владимира Уйбу

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Республики Коми Владимира Уйбу. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

Глава государства принял отставку Сергея Гапликова, руководившего регионом с 2015 года.

Владимир Уйба занимал пост заместителя министра здравоохранения.

Ранее сегодня Путин назначил Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области, которой до этого руководил Игорь Орлов.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Когда в апреле нужно загадывать желания, чтобы они обязательно исполнились

Последние новости

20:07
«Странные» случаи смерти от коронавируса зафиксированы в Италии
19:56
«Уже не тот возраст»: Лолита призналась, что не хочет детей от нового бойфренда
19:47
Власти Москвы запретили проведение публичных мероприятий до 1 мая
19:45
Кого пускают на Крымский мост в условиях карантина?
19:39
Дочь Милы Йовович поразила подписчиков мамы своими глазами — фото
19:26
Участники акции «Мы вместе» окажут адресную помощь малоимущим

Сейчас читают

Когда в апреле нужно загадывать желания, чтобы они обязательно исполнились
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок