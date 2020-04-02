Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

Игорь Орлов, руководивший этим регионом с 2012 года, сегодня подал прошение об отставке.

40-летний Александр Цыбульский, возглавлявший Ненецкий автономный округ, ранее прошел обучение в первом потоке программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов».

Проект был запущен в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлен на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ряд министров в правительстве Михаила Мишустина прошли обучение в «школе губернаторов».