Губернатор Камчатки подал в отставку
Владимир Илюхин написал заявление по собственному желанию.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Об этом сообщает его пресс-служба.
Илюхин возглавлял край с 2011 года, что является самым длительным сроком на данном посту после объединения Камчатской области и Корякского автономного округа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что днем с себя полномочия сложили главы Архангельской области Игорь Орлов и республики Коми Сергей Гапликов.
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