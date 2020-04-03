Владимир Илюхин написал заявление по собственному желанию.

Губернатор Камчатки подал в отставку

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Об этом сообщает его пресс-служба.

Илюхин возглавлял край с 2011 года, что является самым длительным сроком на данном посту после объединения Камчатской области и Корякского автономного округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что днем с себя полномочия сложили главы Архангельской области Игорь Орлов и республики Коми Сергей Гапликов.

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