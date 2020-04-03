Скорпионы сомневаются, а Девы негодуют. Какие эмоции чаще всего испытывают люди определенного знака зодиака
Астрологи рассказали, какие чувства захватывают рожденных под своими созвездиями людей.
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Астрологи отмечают, что каждый зодиакальный знак наделяет его представителя ярко выраженными группами эмоций и чувств. Что испытывают люди, рожденные под своими созвездиями, перечислил портал Rodgor-vlg.ru.
Раки, Львы и Скорпионы
Чаще других подвержены сомнениям. Понять это со стороны бывает сложно. Эти знаки склонны скрывать эмоции. В мыслях же они постоянно возвращаются к уже совершенным поступкам, обдумывая правильность своих действий.
Овны, Близнецы и Стрельцы
Рожденных под этими знаками нередко одолевают переживания. Такие люди бывают весьма эмоциональны и бурно реагируют на разного рода события своей жизни.
Девы, Весы и Козероги
Принадлежащий к одному из этих знаков человек склонен к негативным эмоциям. По мнению астрологов, такие чувства появляются у представителей трех созвездий чаще, чем у других.
Тельцы, Водолеи и Рыбы
Волнуются из-за чужого мнения. Для некоторых из них важна лишь точка зрения близкого друга. Другие переживают о том, что про них думает все окружение.
Ранее 5-tv.ru писал, что каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
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