Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля

На предстоящей неделе на нас будут влиять несколько аспектов, связанных с нетерпеливостью, импульсивностью, желанием нарушать правила и переходить запреты. Эти энергии могут негативно сказаться в сложившейся ситуации.

Разгрузить обстановку поможет очень гармоничная Венера: следует делать все, что связано с красотой, обаянием, флиртом. Пусть даже это будет созерцание картин в сети или роман по переписке.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам захочется вести себя спонтанно, беззаботно, в том числе, нарушать установленные порядки и правила. Это действительно может поднять вам настроение, однако, позаботьтесь о безопасности окружающих. Также не забывайте, что накануне вашего дня рождения, вы закладываете тенденции на предстоящий год своей жизни.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя будет относительно спокойной, возможно, даже скучной. Период, связанный с оптимизмом и особой верой в себя подходит к концу, но может еще ощущаться. В остальном обойдется без сильных влияний планет.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя будет очень энергичной, располагающей к движению, перемещениям, дискуссиям и спорам. Вам будет особенно сложно оставаться на одном месте. Также у Близнецов начинается период, связанный с влюбленностями или флиртом. В том числе возможен роман на расстоянии с использованием современных методов связи.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя будет скорее напряженной. Раки часто являются домоседами и находиться дома им в целом комфортно, но на предстоящей неделе они могут ощущать непонятное беспокойство, не находить себе места, и вообще чувствовать себя неуютно. Помогут размышления, чтение и другие интеллектуальные занятия которые будут по-настоящему интересны.

Лев — гороскоп на неделю

Львам будет сложно находиться взаперти. Кипучая энергия и активность будут толкать вас на подвиги. Возможна также склонность к конфликтам с окружающими, ссоры и перебранки.

Дева — гороскоп на неделю

Девы могут испытывать особую уверенность в себе, но недостаток организованности и ясности ума. На предстоящей неделе вам лучше будет сосредоточиться на больших планах, чем на мелких и конкретных делах.

Весы — гороскоп на неделю

Весы на предстоящей неделе могут чувствовать себя довольно противоречиво. Иногда вы будете полны энергии и решимости, которая затем может переходить в конфликты и ссоры с окружающими. Затем вы можете чувствовать растерянность и эмоциональное расстройство. И так может повторяться по кругу.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам энергии предстоящей недели будут помогать в глубокой вдумчивой работе. Если вам нужно провести анализ каких-то данных или подвести итоги — займитесь этим на следующей неделе. Дальше это будет получаться уже хуже.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя будет очень энергичной. Вы будете чувствовать потребность проявить себя или достичь новых высот. В сложившейся ситуации реализовать эти энергии будет непросто, однако вы что-нибудь придумаете.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит напряженная неделя. Вас может преследовать ощущение ступора и тупика. Эффективные решения не приходят в голову, а для построения планов не хватает ясности и уверенности. Вам может немного помочь интуитивное мышление, когда вы записываете на бумагу все, что придет в голову, а потом выбирайте годные идеи из этого потока.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя будет довольно гармоничной. Вы чувствуете ясность, сфокусированность, а также энергичность. Такое состояние в принципе позволяет быть очень продуктивным. В сложившейся ситуации направьте эту энергию на интеллектуальную работу. Это будет вам неплохо удаваться.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит неделя, связанная с погружением вглубь себя. Сильнее обычного могут работать интуиция, и способность переводить приходящие послания в слова. Очень важно вам будет не впадать в роль жертвы или в самосожаление.

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