Момент обрушения моста в Приморье попал на видео. Автомобильный мост через реку Суходол рухнул 3 апреля в районе села Романовка.

Запись с видеорегистратора, рухнувшего в провал автомобиля попала в распоряжение 5-tv.ru. На кадрах видно, что по мосту проезжает грузовой транспорт, следом двигается легковушка. Камера выхватывает обваливающийся пролет моста. Водитель не успел среагировать и машина «ушла» в провал.

В результате инцидента пострадавших нет.