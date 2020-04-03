Момент обрушения моста в Приморье попал на видео
Автомобильный мост в районе села Романовка рухнул 3 апреля.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Момент обрушения моста в Приморье попал на видео. Автомобильный мост через реку Суходол рухнул 3 апреля в районе села Романовка.
Запись с видеорегистратора, рухнувшего в провал автомобиля попала в распоряжение 5-tv.ru. На кадрах видно, что по мосту проезжает грузовой транспорт, следом двигается легковушка. Камера выхватывает обваливающийся пролет моста. Водитель не успел среагировать и машина «ушла» в провал.
В результате инцидента пострадавших нет.
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