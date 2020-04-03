На помощь приходят интернет и цифровые технологии, да и сами родители уже придумали, как гулять с детьми по «удаленке».

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Для миллионов россиян во время самоизоляции одна из самых сложных задач — чем занять детей дома. Им особенно непросто сутками находиться в четырех стенах, а объяснить ребенку, почему нельзя выходить на улицу — та еще задача. На помощь приходит интернет, но многие родители уже и сами придумали, как гулять с детьми по «удаленке».

Самые интересные варианты собрала корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алешкина. Подробности в репортаже.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. 

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