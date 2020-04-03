Для миллионов россиян во время самоизоляции одна из самых сложных задач — чем занять детей дома. Им особенно непросто сутками находиться в четырех стенах, а объяснить ребенку, почему нельзя выходить на улицу — та еще задача. На помощь приходит интернет, но многие родители уже и сами придумали, как гулять с детьми по «удаленке».

Самые интересные варианты собрала корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алешкина. Подробности в репортаже.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112