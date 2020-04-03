Одним из четырех скончавшихся пациентов с COVID-19 в Москве стал 34-летний мужчина

Четыре пациента, у которых был подтвержденный диагноз коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

Одному из умерших было 34 года. Он стал самым молодым, скончавшимся с COVID-19.

Причины смерти пациентов будут установлены после вскрытия. У всех — имелись сопутствующие заболевания.

Число умерших с COVID-19 достигло 24 человек.

На данный момент число зараженных коронавирусом в России достигло 4149 человек. Согласно данным Оперативного штаба 3 апреля скончались 34 человека.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112